Udinese, Runjaic difende Zaniolo: "Sono state scritte cavolate!"

Reduce dal pesante ko contro la Fiorentina per 5-1, l'Udinese è chiamata domani ad una reazione nella gara della 17^ giornata contro la Lazio. In conferenza stampa, Runjaic ha parlato della gara che dovranno fare i suoi, ma anche di Zaniolo:

"Poi ci sono state alcune notizie su Zaniolo da parte dei media, è così e non posso farci nulla, posso dirvi però che è un ragazzo molto professionale, che sta investendo molto in noi e su se stesso, non era facile, è un ragazzo molto importante, non può decidere però ogni partita, è un ragazzo emotivo, è una sua caratteristica e qualità. È un ragazzo molto maturo rispetto al passato, a volte è troppo autocritico, si mette troppa pressione sulle spalle, dobbiamo aiutarlo in questo, non ha nessun problema con i compagni di squadra, i conflitti a volte capitano, abbiamo vissuto una partita brutta contro la Fiorentina e può succedere, non volevo essere irrispettoso contro nessun giornalista, può capitare dopo una partita del genere, secondo me dopo una sconfitta così inaspettata in questi termini non serve parlare molto ed è inutile entrare nei dettagli e fare un'analisi completa. Questo è stato il mio approccio".

E ancora: "La squadra non ha funzionato e io sono il primo responsabile, sono soddisfatto dei miei ragazzi, stanno crescendo e maturando e per quanto riguarda Zaniolo ancora una volta, è un ragazzo fantastico, da tutelare, si mette tanta pressione sulle spalle, a volte troppe, penso domani farà una super partita davanti ai tifosi che lo aiuteranno, sa di essere molto amato qui. Sono stati giorni difficili anche per lui, sono state scritte cavolate sul perché di quel cambio, la notizia uscita su Zaniolo non corrisponde a quanto successo, è un ragazzo importante per noi, la relazione tra i giocatori è a posto e Zaniolo mostra la sua importanza per noi tutti i giorni. Anche come staff tecnico lavoriamo per imparare di partita in partita".