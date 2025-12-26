Lazio, esodo biancoceleste a Udine: il dato sui tifosi presenti
Anche a Natale, i laziali ci sono. Nonostante il periodo di festa, i tifosi si preparano a partire alla volta di Udine per seguire la Lazio in trasferta, che sabato alle 18 affronterà l'Udinese di Runjaic.
Come raccolto dalla nostra redazione, saranno presenti circa 2300 supporters biancocelesti sugli spalti del Bluenergy Stadium.
Per l'ennesima volta in questa stagione, i tifosi della Lazio si muoveranno in massa per seguire anche lontano dall'Olimpico la squadra di Sarri, che chiuderà il 2025 al fianco del suo popolo.