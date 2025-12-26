Mondiale 2026, Iran e Egitto contro il "Pride Match": rischio boicottaggio?
Mancano ancora diversi mesi all’inizio del Mondiale del 2026 ma le polemiche, quelle no, non mancano di certo. In particolare è l’Iran al centro del dibattito visto che la Nazionale ha espresso la propria contrarietà a disputare il match contro l’Egitto, in programma il 26 giugno, per la fase a gironi come “Pride Match” destinato ad aprire il PrideFest di Seattle.
A confermarlo sono le parole del presidente della Federazione calcistica iraniana Mehdi Taj che ha definito la proposta “un insulto ai valori islamici”.
In Iran l’omosessualità è considerata un peccato punibile con la pena di morte mentre in Egitto è reato penale e per questo entrambe le nazioni avevano chiesto alla Fifa di rimovere gli elementi lesi al Pride o di spostare la partita.
La Fifa ha raccolto le lamentele sottolineando però come il suo controllo si limiti agli stadi e alle fan zone ufficiali. Al contratto i dirigenti locali di Seattle e la futura sindaca Katie Wilson hanno confermato che le celebrazioni proseguiranno in tutta la città.
