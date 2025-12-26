FORMELLO - Lazio, dubbio modulo e sulla fascia: ecco le mosse di Sarri
FORMELLO - Natale e Santo Stefano di lavoro, la Lazio ha svolto stamattina la rifinitura a Formello prima della partenza per Udine. Sarri deve fare i conti con l'emergenza soprattutto a centrocampo, mancheranno nuovamente Rovella (ancora ai box), Dele-Bashiru (in Coppa d'Africa), più gli squalificati Guendouzi e Basic. Il croato sconterà il secondo turno di stop, come il francese tornerà a disposizione per il big match con il Napoli. Vecino, Cataldi e Belahyane sono gli unici utilizzabili.
Ecco perché il tecnico potrebbe cambiare modulo, aggiungendo una maglia all'attacco e tenendo in panchina Belahyane per la ripresa. Noslin è pronto a scortare Castellanos da seconda punta. Davanti l'unico sicuro del posto è Zaccagni a sinistra, a destra è in pole Cancellieri su Isaksen, appena tornato dall'infortuno all'adduttore sinistro.
Il danese dovrebbe partire dalla panchina, verrà comunque convocato. In difesa la stessa linea vista contro la Cremonese. Marusic e Pellegrini saranno i terzini, al centro la coppia formata da Gila e Romagnoli. Tra i pali Provedel, l'unico della rosa sempre titolare in campionato.
PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi; Cancellieri, Noslin, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Tavares, Belahyane, Farcomeni, Isaksen, Pedro, Saná Fernandes. All.: Sarri.