Lazio, l'ultima gara dell'anno si gioca a Udine: squadra in partenza - VD

Il Natale è ormai alle spalle. La Lazio non si è mai fermata, ha continuato a lavorare e ora è pronta a viaggiare verso Udine. La squadra di Sarri è attesa dalla sfida contro l'Udinese di Runjaic sabato alle 18.

Per l'occasione, la società ha pubblicato il video della partenza dei biancocelesti, in cui si vede anche Gustav Isaksen insieme ai suoi compagni in aereo.

Il danese, quindi, è convocato: sarà a disposizione di Sarri, si era infortunato nella gara contro il Bologna saltando le ultime due con Parma e Cremonese. Di seguito il filmato.