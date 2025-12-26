Lazio, l'ultima gara dell'anno si gioca a Udine: squadra in partenza - VD
26.12.2025 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il Natale è ormai alle spalle. La Lazio non si è mai fermata, ha continuato a lavorare e ora è pronta a viaggiare verso Udine. La squadra di Sarri è attesa dalla sfida contro l'Udinese di Runjaic sabato alle 18.
Per l'occasione, la società ha pubblicato il video della partenza dei biancocelesti, in cui si vede anche Gustav Isaksen insieme ai suoi compagni in aereo.
Il danese, quindi, è convocato: sarà a disposizione di Sarri, si era infortunato nella gara contro il Bologna saltando le ultime due con Parma e Cremonese. Di seguito il filmato.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.