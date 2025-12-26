Ex Lazio | Raul Moro, subito addio all'Ajax? Può tornare in Spagna
26.12.2025 19:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Sembra essere già finita l'avventura di Raul Moro all'Ajax. L'attaccante classe 2002, che in passato ha giocato anche alla Lazio, potrebbe lasciare l'Olanda già a gennaio.
Solo in estate aveva firmato per il club biancorosso salutando il Rayo Vallecano per circa undici milioni di euro. Ora, secondo quanto riportato dal quotidiano La Razón, può tornare a giocare in Spagna.
Su di lui infatti ci sono Espanyol, Real Oviedo e Valencia, con la prima in pole per ingaggiarlo. Il prossimo mese si capirà meglio il suo futuro: l'Ajax, comunque, sembra disposto a farlo partire.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.