Nimmermeer racconta Raul Moro: "Alla Lazio giocavamo insieme e..."

In estate Raul Moro è passato all'Ajax dal Rayo Vallecano, dove si era trasferito dalla Lazio. In Olanda però sta facendo fatica, tanto che a gennaio può andare via in prestito. Ai microfoni di ELF Voetbal, il suo ex compagno ai tempi della Primavera biancoceleste Tyro Nimmermeer ha raccontato la sua carriera e il suo percorso.

Di seguito le sue parole: "Avevamo visto subito in allenamento che Raul Moro sapeva giocare bene, ma è stato solo durante le partite che abbiamo capito davvero quanto gli avversari facessero fatica contro di lui. È un giocatore agile, è stato decisivo in ogni partita e spesso ci ha portato in vantaggio".

"Spagna e Olanda sono paesi molto più adatti al suo modo di giocare, noi giocavamo senza esterni. Secondo me il suo ruolo è proprio quello di ala, possibilmente a destra. All'Ajax bisogna dargli tempo: una volta che si sarà ambientato, i tifosi lo apprezzeranno. È veloce, sa dribblare e sa giocare anche per i compagni".