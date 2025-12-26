Lazio, Petrucci (Sky): "Gila? Rinnovo difficile! Su Romagnoli e gli altri..."
In collegamento a Radio Laziale, il giornalista di SkySport Matteo Petrucci ha fatto il punto sulla situazione rinnovi in casa Lazio, parlando di Gila, Romagnoli, Guendouzi, Marusic e Basic. Di seguito le sue dichiarazioni.
"Gila? La speranza sul rinnovo c'è sempre, ma è molto complicato. La Lazio ora con il mercato sbloccato può mettere nero su bianco un'offerta, ma credo che lo spagnolo abbia altri progetti per il suo futuro. Poi la speranza c'è sempre. Tra i rinnovi su cui deve lavorare la società, lo metto come il più difficile".
"Romagnoli? Il suo è un rinnovo possibile. Quando si parla del suo contratto vedo sempre tanta tensione tra le parti, anche perché è una situazione che si trascina da diversi mesi. Ma comunque ci sono delle possibilità: un rinnovo triennale o alle stesse cifre o a qualcosa di più, potrebbe andar bene".
"Poi c'è anche lo stipendio di Guendouzi che va adeguato, così come quello di Marusic, Basic... Non sono pochi i giocatori a cui bisognerà fare un'offerta più alta. Non so se poi a tutti verrà presentata, su questo ci sono delle valutazioni in corso".