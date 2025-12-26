Calciomercato Lazio | Martin, Parisi e non solo: torna di moda Valeri
CALCIOMERCATO LAZIO - La fascia sinistra della Lazio può cambiare. Nuno Tavares è destinato all'addio: a gennaio può davvero lasciare la Capitale, su di lui è forte l'interesse dell'Al-Ittihad di Conceicao con cui bisogna trovare l'accordo.
La società intanto si sta già muovendo per trovare un sostituto. In lista ci sono i nomi di Martin del Genoa, Netz del Borussia Monchengladbach e Parisi della Fiorentina. Ma secondo quanto riportato da SkySport, a Formello sarebbe tornato di moda anche il profilo di Emanuele Valeri, ora al Parma.
Tifosissimo della Lazio e cresciuto nel settore giovanile biancoceleste: era già stato sondato in passato, con lui era stato anche trovato un accordo per il trasferimento a parametro zero, poi saltato. Adesso è di nuovo un'idea di Lotito e Fabiani per sostituire l'eventuale cessione di Tavares. Con i gialloblù quest'anno ha messo a referto 3 assist in 12 presenze, per un totale di 862 minuti giocati.