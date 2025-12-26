Lazio, Di Canio: "Siamo tornati indietro. Esaltiamo Sarri e..."
Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage.it, l'ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato del calcio in Italia e della comunicazione intorno alla Serie A. Nel discorso ha citato anche il lavoro di Sarri con la Lazio. Di seguito le sue parole.
"In Italia se tu senti i commenti ormai sono tutti forti, sono tutti bravi. Quando diventano cattivi e brutti come la Fiorentina? Quando tutti ormai gli sono saltati addosso. Solo allora anche i comunicatori se ne accorgono, non ci arrivano mai prima, non vedono mai le avvisaglie. Nessuno vuole la reazione social, qualcuno che poi ti chiami".
"Qualche anno fa avevamo fatto la rivoluzione, tutti d'accordo: ‘Basta, il calcio deve guardare in avanti'. Che stiamo esaltando? La difesa più forte d'Europa di Gasperini. I clean sheet di Sarri. Siamo tornati indietro di 30 anni allora, bisogna far pace col cervello".