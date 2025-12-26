Calciomercato Lazio | Modena, il presidente elogia Massolin: "È un marziano!"

Yanis Massolin è finito in orbita Lazio e il presidente del Modena Carlo Rivetti ne ha elogiato le qualità ai microfoni di Dazn.

CALCIOMERCATO LAZIO - Un altro francese in biancoceleste? Tra i vari nomi circolati negli ultimi giorni per il centrocampo della Lazio, c'è anche quello di Yanis Massolin, centrocampista classe 2002 del Modena.

Intervistato ai microfoni di Dazn, il presidente del club emiliano Carlo Rivetti ha parlato della stella della sua squadra, prelevato in estate dal Francs Borains, club della Serie B belga. Ecco di seguito le sue parole:

"Massolin è un marziano, è incredibile. Secondo me è ancora molto acerbo, quindi ha ampi margini di miglioramento. Sono molto contento che giochi, perché il nostro non è un paese per giovani, è un paese per vecchi. Serve dare l'opportunità ai giovani di poter giocare. Qua si dice che se facciamo giocare i giovani li bruciamo, poi non li facciamo bruciare e quindi li bruciamo. Io ho insegnato per quindici anni al Politecnico a Milano e so che i giovani sono bravi e che devi dargli opportunità e occasioni, sennò non possono esprimersi".