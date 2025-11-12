Lazio, Rovella non vede l'ora di tornare: il messaggio - FOTO
12.11.2025 07:25 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
C'è grande attesa per il ritorno di Nicolò Rovella. Il centrocampista si è dovuto fermare dopo appena quattro giornate di campionato a causa della pubalgia: è riuscito a tirare avanti fino al derby di fine settembre, quando è stato costretto a fermarsi.
Da lì ha iniziato un periodo di terapia conservativa per risolvere il problema, la speranza ora è di rivederlo tra i convocati contro il Lecce, dopo la sosta per le nazionali di novembre.
Intanto lui non vede l'ora di tornare: sul suo profilo Instagram ha pubblicato una sua foto in campo con la maglia biancoceleste e con un cuore. Il campo e la sua Lazio gli mancano da morire. Di seguito il post.
Pubblicato l'11/11
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.