Calciomercato Lazio | Italiano su Fabbian: "Scelta sua e della società"

Nella conferenza stampa post partita di Bologna - Fiorentina, Italiano ha risposto a una domanda di calciomercato su Fabbian

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2026

Giovanni Fabbian è stato protagonista in Bologna - Fiorentina, segnando il gol che aveva ridato speranza ai rossoblù nel finale, ma soprattutto è protagonista del calciomercato visto che il suo nome è nel radar di parecchi club. Interessa alla Lazio, per la quale non rappresenta una prima scelta, al Bornemouth e soprattutto alla Fiorentina che è la società più attiva in tal senso.

Nella conferenza stampa post partita il tecnico del Bologna Italiano ha risposto proprio a una domanda sulla possibile uscita di Fabbian: "Non darei via nessuno, poi è chiaro ci sia qualche sirena. Poi vedete che lo lo sto mettendo, è un piacere allenarlo, poi per il resto è una scelta sua e della società".

Bisogna ricordare che Fabbian rientra tra gli italiani under 23, il cui costo, dopo la modifica alle noif dello scorso novembre, non rientra nel calcolo dell'indicatore di costo allargato del lavoro. Quindi un'eventuale operazione Fabbian non impatterebbe sulla fotografia dell'indicatore al prossimo 31 marzo.

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE