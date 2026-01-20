Giudice Sportivo | Lazio, due giocatori entrano in diffida: ecco chi sono
Dopo Lazio - Como, due giocatori biancocelesti entrano ufficialmente in diffida. Dal referto del Giudice Sportivo, infatti, sono state confermate le ammonizioni di Pellegrini e Romagnoli.
Per entrambi è il quarto giallo del loro campionato, al prossimo salteranno la gara successiva. Lo stesso vale per Cancellieri, già diffidato. Già contro il Lecce, quindi, rischiano di non esserci per la partita contro il Genoa.
Oltre a loro due, è stato ammonito anche Rovella (la seconda della sua stagione).
