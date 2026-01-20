Calciomercato Lazio | Operazioni in stallo: si attendono nuove uscite
RASSEGNA STAMPA - Poco più di due settimane e si chiuderà la finestra invernale di calciomercato. La Lazio è ora ferma a due acquisti, Ratkov e Taylor, finanziati con le cessioni importanti di Castellanos e Guendouzi, finiti rispettivamente al West Ham e al Fenerbahce.
Come riporta il Messaggero, Fabiani, però, attende prima altre entrate certe per affondare il colpo su un centrocampista di movimento. Timber sembra destinato al Marsiglia, Toth è stato ufficializzato dal Bournemouth, mentre Fabbian è passato alla Fiorentina. Resiste la pista Mendoza, ma l’Elche non intende scendere sotto i 20 milioni.
Cifra giudicata eccessiva, così come quella richiesta dal Verona per Giovane. Il costo dell’attaccante gradito a Sarri, però, potrebbe ridursi sensibilmente con l’inserimento di Belahyane come contropartita tecnica nel possibile affare con l’Hellas. Come evidenzia il quotidiano, non saranno presi in considerazione nuovi innesti in attacco senza l’uscita di almeno uno tra Dia e Noslin, entrambi seguiti rispettivamente in Inghilterra e in Olanda.