Orsi: "È una vergogna! La Lazio non merita tutto questo. E la società..."

In collegamento a Radio Radio, l'ex portiere Fernando Orsi ha parlato della situazione in cui versa la Lazio dopo la sconfitta contro il Como. Di seguito le sue parole: “Questa è una squadra composta da giocatori che hanno esaurito il loro percorso a Roma. È una squadra spenta, finita, che aveva bisogno di essere rinnovata. La responsabilità è di tutti, la conseguenza di una mala gestione, di un mal modo di allenarsi e di essere allenata, i giocatori che vogliono andar via, le dichiarazioni del Presidente… La partita di ieri ha dimostrato che la Lazio farà un campionato da 10°/11° posto, verrà superata anche dall’Udinese“.

“Quando prendi Sarri ti aspetti anche un valore aggiunto, ma la Lazio quest’anno non ha fatto niente. Lavora nelle difficoltà, ma come si fa a dire che ha responsabilità vicine allo zero? Allora lo stipendio dovrebbe essere vicino lo zero. L’anno scorso – con Baroni – la Lazio ad una giornata dalla fine era in corsa per un posto in Champions League, dai".

"Questa società ha 126 anni di storia e non merita tutto questo. Non lo merita dai giocatori, dall’allenatore e nemmeno dal presidente. Qui sembra che nessuno sappia davvero con che maglia ha a che fare. Gli unici che hanno chiaro cosa stanno vivendo sono i tifosi. Dovrebbero chiedere scusa e vergognarsi, perché stanno facendo un campionato indegno. Invece si cercano alibi, come se fosse diventato normale. Ormai la Lazio è questa: una squadra che galleggia attorno al decimo posto. E sentire dire che “tanto nella storia è sempre stato così” è una sciocchezza“.