Lazio, Sarri a LSC: "Dobbiamo azzerare gli alibi. Frustrato per i tifosi"

Sconfitta per la Lazio di Maurizio Sarri che contro il Como perde per 3-0. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel Maurizio Sarri: "Andare in svantggio dopo 2 minuti con un palleggio così è dura, il primo tempo ci sono entrati 3 volte in area e ci hanno fatto 2 gol, poi abbiamo avuto una palla per riaprire la partita con Cancellieri. Il primo tempo abbiamo fatto meno peggio del risultato che lascia pensare arrivato nel primo tempo. Nel secondo tempo cercavamo di attaccare forte, gli bastava un episodio, non abbiamo avuto questa forza e lì è finita. Bisogna riconoscere le qualità di palleggio e prendere gol da una squadra che nasconde la palla ci ha condizionato un po’ la partita. Bisogna azzerare gli alibi: arbitri, mercato, l’ambiente, basta, bisogna andare oltre. La squadra dovrebbe volarci sopra, penso che siamo stati condizionati e questa è la nostra responsabilità.

Cori? Mi danno carica e frustrazione perché in questo momento facciamo fatica a dargli soddisfazioni. Tutto quel che dico lo faccio per amore del popolo laziale e per la Lazio che mi piacerebbe riportarla dove merita tra le protagoniste del campionato. In questo momento non lo posso fare, li ringrazio per il grande amore e mi scuso per la delusione che gli stiamo dando.

Dia ha fatto 7-9 partite consecutive è un giocatore su cui avevo grandi speranze, non si è espresso al meglio spero per la seconda parte".