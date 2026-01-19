Lazio, De Grandis: "È il momento più critico dei 21 anni di Lotito, non può..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio incassa un'altra sconfitta contro il Como, stavolta in casa sotto gli occhi dei propri tifosi. Al termine dell'incontro, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato Stefano De Grandis che ha commentato così il momento dei biancocelesti: "È il momento più critico dei 21 anni di presidenza di Lotito. Se qua a Prato Nevoso nevica, sulla testa della Lazio nevica da inizio stagione. La Lazio non ha potuto fare mercato. Il mercato può iniziare a farlo solo ora. Ha perso due giocatori. Sono arrivati Taylor e Ratkov, che è tutto da scoprire. Lotito dice 'qua comando io, io faccio le scelte e l'allenatore deve formare', ma se tu hai un progetto devi scegliere i calciatori in base alle indicazioni dell'allenatore, altrimenti il progetto non ci sarà mai".

