MIXED ZONE - Gila sul futuro: "Prima penso alla Lazio, poi vediamo"

Al termine della partita contro il Como, ai microfoni dei cronisti in zona mista, ha parlato Mario Gila. Queste le parole del difensore biancoceleste: “Il Como, così come il Napoli, sono squadre che hanno preparato la partita contro il nostro gioco in modo positivo e palleggiano molto bene quando facciamo questo tipo di pressione, hanno pazienza nell’aspettare gli spazi giusti . Facciamo fatica a arrivare a certe palle che infilano dentro tra le linee, arriviamo tardi e non è facile. Loro sono bravi, è difficile entrare in partita quando non hai la palla. Dobbiamo mettere a posto alcune situazioni”.

“Sicuramente non abbiamo avuto molta facilità in questa stagione, ci sono stati tantissimi problemi ma non sono scuse a cui dobbiamo pensare. La squadra ce l’abbiamo e le qualità anche, siamo coscienti che ci sono state queste situazioni ma la qualità ce l’abbiamo. Se ci aspettiamo qualche innesto? Non ho idea se faremo altri acquisti, sicuramente abbiamo bisogno di qualche rinforzo. Speriamo di si, c’è bisogno".

"Futuro? Non è un fattore a cui penso, sono qui alla Lazio. Penso al presente, sono concentrato sulla partita di oggi, su quella col Lecce. Prima penso alla Lazio poi vediamo che succede".

