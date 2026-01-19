Como, Fabregas a Dazn: "Primo gol? Conosco Sarri, lo faceva anche al Chelsea"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Cesc Fabregas ha analizzato la vittoria del suo Como contro la Lazio nel corso dell'intervento ai microfoni di DAZN. Ecco allora le parole dell'allenatore spagnolo sul match di questa sera all'Olimpico:

“Una delle migliori prestazioni? Una grande partita sicuramente. La squadra l’ha interpretata molto bene. I ragazzi interpretano quello che poi alleniamo in settimana. Il mio sogno è che tutti i giocatori siano funzionali, che la mia sia una squadra completa difensivamente e offensivamente. Tanti cambiamenti nell’ultimo periodo, c’è bisogno di tempo. Dobbiamo essere ambiziosi, puntare su giocatori giovani ma avere anche pazienza. Un percorso tosto, stiamo giocando ogni 3-4 giorni e non siamo abituati, ma stiamo andando bene”.

“Primo gol? Sapevamo che loro avrebbero iniziato in questo modo, a Sarri piace iniziare così, lo facevo anche io al Chelsea. Quando si inizia bene bene così, si può perdere un po’ di lucidità, invece la squadra ha lavorato bene nel corso di tutta la partita”.

“Macchina perfetta? Non lo direi, credo che siamo solamente all’inizio. Lavoriamo tanto, ho un grande staff. Si lavora anche con pressione, la sento. Sono contento a Como, anche quest’estate quando ci sono state delle voci, sono sempre stato molto sereno. La gente crede in noi”.