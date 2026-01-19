Lazio, Sarri polemico: "Parole Lotito-Fabiani? Non c'è nulla di nuovo"
19.01.2026 20:50 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Lazio - Como, Maurizio Sarri ha commentato il maniera velatamente polemica le parole pronunciate in settimana da Lotito e Fabiani. Queste le sue dichiarazioni:
“L’ultima settimana? Io l’ho vissuta bene. Non c’è niente di nuovo sotto il cielo laziale. Ascolti un’intervista di due anni e mezzo fa ad Auronzo di Cadore, sono le stesse parole”.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.