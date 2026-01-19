Como, Fabregas a Dazn: "Ritrovare Sarri è incredibile. Imparo tanto da lui"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida tra Lazio e Como, il tecnico dei lariani Cesc Fabregas è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

“Oggi si gioca uguale, ma invece con Caqueret che giocherà più libero. La Lazio difende in modo particolare e proviamo a fare una cosa diverse. Douvikas sta giocando tutte le gare e vogliamo trovare la scelta giusta per farlo riposare e avere freschezza dalla panchina. Baturina giocherà a sinistra e Jesus Rodriguez a destra”

“Siamo ragazzi giovani che vogliono fare bene. Loro sono la mia energia e io provo a essere la loro. Dobbiamo essere motivati per queste partite. Siamo molto motivati, l’aspetto mentale è importante e abbiamo anche una buona dinamica di gioco. Si è perso contro il Milan, ma giocando bene. Oggi è un esame difficile, perché la Lazio è una squadra importante in un campo importante”.

“Ritrovare Sarri? Incredibile per me. È stato un allenatore che ho apprezzato molto perché mi ha insegnato ad attaccare e difendere. Anche sull’aspetto umano, ho sempre avuto un gran rapporto con lui. Imparo tanto da lui”.