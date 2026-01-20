FORMELLO - Lazio, anche Cataldi out. Sarri aspetta Vecino e Basic
FORMELLO - L'emergenza della Lazio non si ferma. Dalla disfatta contro il Como, Sarri ha perso anche Cataldi. Era diffidato, è stato ammonito da Fabbri e salterà il Lecce. Il suo posto con ogni probabilità lo prenderà Rovella, al ritorno da titolare dal derby di settembre.
A centrocampo si spera nei rientri di Vecino e Basic: il primo ha dato forfait in settimana, mentre il secondo è fermo dalla gara contro la Fiorentina. Saranno valutati in settimana in vista di sabato.
Almeno si è rivisto Dele-Bashiru, tornato in extremis dopo la fine della Coppa d'Africa così come Dia, che ha trionfato con il Senegal. Resta fermo ai box Patric per una lesione al polpaccio.
