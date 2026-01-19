Cucchi: "Lazio spenta e indebolita. Società sotto accusa..."
19.01.2026 23:50 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
© foto di Federico De Luca
Brutto ko quello maturato dalla Lazio che cade all'Olimpico per mano del Como che si è imposto per 3-0 con la doppietta di Nico Paz e il gol di Baturina. Una sconfitta pesante e che non permette ai biancocelesti di dare continuità al successo contro il Verona.
Al termine della sfida ecco il commento di Riccardo Cucchi: "Gran partita del Como. Qualità, palleggio, dinamismo. Ma Lazio spenta eindebolita dalla campagna invernale. Non c'è dubbio. Aria depressa in campo e sugli spalti e società sotto accusa, a ragione".
