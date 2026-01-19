Lazio - Como, la Curva Nord contro l'AIA: lo striscione esposto
19.01.2026 20:45 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
I tifosi e la Lazio sono stanchi dei molteplici torti arbitrali subiti in questa stagione. Dopo l'intervento della società e le frecciate in conferenza stampa del tecnico Maurizio Sarri, adesso è la Curva Nord e la Maestrelli a rompere il silenzio.
Poco prima del fischio di inizio, i tifosi hanno esposto una serie di cartellini gialli, rossi e altri con le corna e alcuni che citano il Var scrivendo: "Open Var, audio e scuse senza logica né senso. Inventate di tutto per rovinare il calcio di un tempo". E dalla Curva Maestrelli: "Caos arbitrale, dimissioni inevitabili dei responsabili".