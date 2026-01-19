Lazio, Gila a LSC: "Vietato perdere la testa ma dobbiamo risolvere alcune situazioni"
Non riesce la Lazio a dare continuità al successo contro il Verona e cade all'Olimpico per mano del Como che si impone per 3-0 con la doppietta di Nico Paz e la rete di Baturina a sbloccare il match.
Al termine della gara queste le parole di Mario Gila ai microfoni di Lazio Style Channel: "Prendere gol dopo due minuti è stato difficile non ce lo aspettavamo. Sapevamo che era una gara difficile ma subire gol subito ha spezzato la gara. La squadra ha sofferto molto anche nel metodo di gioco dell’avversario, questo è qualcosa su cui dobbiamo riflettere".
"Non puoi perdere la testa, il calcio non aspetta, a Lecce devi vincere al 100%. Non puoi pensare all’emergenza, agli arbitri, agli infortuni. Non possiamo arrenderci, non possiamo permetterci di fermarci, dobbiamo lottare fino alla fine per i tifosi, per il nostro orgoglio, per la squadra".
"La vittoria a Parma ci ha dato tanta grinta ma poi ci sono gare contro Napoli e contro Como in cui soffriamo tantissimo. Sanno come giocare contro di noi, sanno tenere palla essere pazienti. Non è un fattore di grinta, dobbiamo mettere a posto diverse situazioni che vanno nel profondo".
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.