Lazio - Como, confronto squadra-tifosi: il messaggio della Nord
Al fischio finale di Lazio - Como, dopo la pesante sconfitta per 3-0, i calciatori biancocelesti hanno avuto un confronto con i tifosi della Curva Nord
19.01.2026 23:05 di Mauro Rossi
La Lazio esce malissimo dalla sfida contro il Como all'Olimpico. Il pesante 3-0 per gli ospiti rispecchia perfettamente la differenza che c'è stata per tutta la durata della partita. Al fischio finale sono piovuti fischi sui calciatori biancocelesti e c'è stato anche un confronto con i rappresentanti della Nord. Il messaggio dei tifosi è stato chiaro: non si possono perdere partite in questo modo. La differenza tecnica tra i biancocelesti e il Como c'è, ma in campo non c'è stata storia e per la Curva non è accettabile una prestazione del genere. La squadra è ora chiamata a una reazione, fin da sabato a Lecce, per mettere il Como alle spalle e far in modo che non si ripetano più serate del genere.