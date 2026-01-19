Lazio, il Como è di un altro pianeta: 3-0 senza storia

Non c'è storia tra Lazio e Como, troppo forte la squadra di Fabregas per i biancocelesti che perdono per 3-0 una partita a senso unico

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

Lazio - Como è una tortura per i biancocelesti. La partita dura di fatto 2', poi non c'è più storia. Dal vantaggio firmato da Baturina, con la complicità della deviazione di Romagnoli, l'unico sussulto è il rigore parato da Provedel a Nico Paz, poi è un assolo della squadra ospite. Ed è proprio il futuro giocatore del Real Madrid a segnare gli altri due gol, mentre un paio vengono evitati dalla bravura del portiere biancoceleste. Stasera è emersa tutta la differenza tra un progetto tecnico coerente in tutte le sue componenti e una squadra decimata dagli infortuni e da un calciomercato di gennaio che finora ha indebolito dopo il blocco estivo.

SCELTE DI SARRI - La sorpresa è Ratkov, che parte dal 1' al centro dell'attacco tra Cancellieri e il rientrante Zaccagni. Davanti a Provedel, la linea titolare con Marusic e Pellegrini terzini, Gila e Romagnoli i centrali. A centrocampo confermati rispetto a Verona Cataldi e Taylor, Belayhane parte mezzala destra viste l'assenza di Vecino. In panchina oltre a Rovella, rientra dalla Coppa d'Africa Dele-Bashiru.

UNO DUE COMO - Partenza chock per la Lazio, al 2' Valle prende d'infilata Marusic, palla a Baturina che con la deviazione di Romagnoli batte Provedel. Como in vantaggio. Reazione tentata da Pellegrini, verticale per Zaccagni, chiude in scivolata Ramon. Cross teso del numero 3 per Cancellieri che non arriva sul pallone e l'occasione sfuma. Nell'azione successiva ci prova Cataldi dalla distanza, para Butez. Al 20' Belayhane trova il corridoio spalancato per Cancellieri, che si allunga troppo la palla e di fatto la consegna a Butez. Ammonito Zaccagni per un fallo su Smolcic e poco dopo giallo per il croato che abbatte il capitano biancoceleste. Al 24' palla in mezzo di Baturina, rimpallo in area e Nico Paz tutto solo firma il raddoppio. Alla mezz'ora nell'area di Provedel Taylor tocca Caqueret, come successo ai danni di Castellanos in Lazio - Cremonese, stavolta però Fabbri viene richiamato dal Var Maggioni e dopo la review concede il rigore. Dagli undici metri Nico Paz viene ipnotizzato da Provedel e sulla respinta c'è un contrasto tra l'argentino e Ratkov. Stavolta però il Var e Fabbri devono arrendersi all'evidenza, niente penalty. Bella azione di Taylor e Ratkov, conclusione alta di Cataldi. Ammonito anche Romagnoli per un fallo su Baturina e Cataldi per proteste sull'azione successiva in cui un giocatore ospite rimane a terra su un'uscita alta di Provedel. La grande occasione per l'1-2 capita su cross di Cancellieri, deviazione di un difensore, Cataldi viene ostacolato, la palla arriva a Zaccagni che calcia addosso a Butez. Traversone di Pellegrini, Cancellieri sbaglia l'aggancio, ma Fabbri fischia un fallo. Al minimo contatto in area del Come è subito interruzione.

ASSOLO COMO - Nel Como entra Posch per l'ammonito Smolcic. Al 49' il Como trova il tris, con Nico Paz abile a concludere dal limite un'azione palla a terra di alta statura qualitativa. Triplo cambio per Sarri, dentro Isaksen, Rovella e Noslin, fuori Cancellieri, Cataldi e Ratkov. Ammonito Pellegrini per aver trattenuto Baturina. Altra sostituzione nella Lazio, Lazzari rileva Pellegrini, Marusic scala a sinistra. Tiro insidioso di Noslin, Butez controlla la palla uscire alla sua destra. Fabregas sostituisce Caqueret con Sergi Roberto. Lancio di Gila, Taylor controlla di testa, Ramon lo chiude con il fisico. Grande azione del Como, Nico Paz lancia Da Cunha che salta Gila e trova in risposta un grande Provedel. Sul corner successivo svetta Diego Carlos, palla a lato. Tra gli ospiti Vojvoda prende il posto di Baturina. Giallo per Posch dopo l'ennesimo fallo ai danni di Zaccagni. Fabregas inserisce anche Douvikas e Kuhn per Jesus Rodriguez e Nico Paz. Nella Lazio l'ultimo ingresso è di Dele-Bashiru per Taylor. Ammonito Valle per una reazione su Rovella. Il recupero è inutile, finisce 3-0, differenza evidente e allarmante tra Lazio e Como.