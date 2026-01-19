Lazio, Sarri: "Non voglio essere tirato dentro nelle scelte. Se arriva un giocatore..."
Dopo la sconfitta contro il Como, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa soffermandosi soprattutto sul mercato e sulle ultime dichiarazioni del presidente Lotito. Di seguito le sue dichiarazioni.
"Il presidente è il proprietario e se dice che il mercato lo fa lui, stop. Io conosco i presidenti, ho avuto anche De Laurentiis. Ho le spalle larghe. Ma non si può pensare che questo ci può far perdere le partite. Sono discorsi teorici, il mercato di una società è un mix fra le esigenze tecniche ed economiche sulle quali non posso influire. Il presidente è stato chiaro e io mi sono tirato fuori. Vediamo chi arriva, speriamo bene. L'importante è che non mi si tiri dentro nelle scelte, che arriva un giocatore e si dice che l'ha voluto Sarri. Il presidente è lui e può fare ciò che vuole".