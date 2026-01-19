Como, Smolčić in conferenza: "Giallo? Dopo quello a Zaccagni l'arbitro..."

Al termine della sfida dell'Olimpico in cui il Como ha battuto la Lazio per 3-0 anche il difensore dei lariani Smolčić ha commentato il match in conferenza stampa: "Sapevamo che la linea difensiva della Lazo non era molto aggressiva e noi avevamo modo di giocare di più la palla e di essere più pericolosi negli ultimi 16 metri. Abbiamo fatto subito gol e abbiamo fatto una buona gara. Il mister sa sempre qua è la tattica migliore e facciamo sempre quello che ci chiede”.

"Ogni volta che faccio fallo prendo subito un giallo. Nel caso di Zaccagni ha preso lui per primo il giallo e poi si è voluta un po’ pareggiare la situazione. La gestione dell’arbitro ha innervosito la gara”.

