Lazio-Como, Nico Paz festeggia sotto la Nord: la dura reazione di Marusic e Cataldi

È iniziata decisamente in salita la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Como con la quadra di Sarri sotto di due gol ancor prima della mezz'ora. Il gruppo guidato da Fabregas è passato in vantaggio dopo appena due minuti con la rete di Baturina e poi ha raddoppiato con il gol di Nico Paz che ha mandato su tutte le furie i biancocelesti.

Non solo per la rete subita ma per l'esultanza dell'argentino che è andato sotto la Curva Nord insieme al resto della squadra. Prima Cataldi e poi Marusic hanno initmato al numero 10 dei lariani di spegnere l'esultanza visto il gesto provocatorio di festeggiare sotto il settore più caldo dell'Olimpico.

