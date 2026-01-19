Como, Nico Paz e Baturina dopo la vittoria sulla Lazio: le parole a Dazn
19.01.2026 23:08 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Nico Paz e Martin Baturina sono intervenuti ai microfoni di Dazn dopo il triplice fischio della sfida vinta per 0-2 dal Como contro la Lazio. Queste le parole del croato:
“Non so cosa dire, sono molto felice del gol e sono stato un po’ fortunato. Mi sento molto bene. Ho una squadra molto forte attorno a me che mi aiuta. Non penso molto ad altro. Non pensiamo all’Europa. Andiamo partita per partita e speriamo nel meglio a fine stagione".
Queste, invece, le parole dell'argentino: “É la mia prima doppietta. Dobbiamo continuare così, abbiamo fatto una grande gara su un campo difficile. Per me è la partita migliore che abbiamo fatto quest’anno. Abbiamo giocato da grande squadra e dobbiamo continuare così”.
