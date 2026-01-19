Lazio - Como, tifosi in rivolta sui social: "Siamo stanchi di..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio, come nella gara d’andata, cade contro il Como e all’Olimpico incassa una pesantissima sconfitta. I tifosi hanno sfogato tutta la loro rabbia e delusione ma non solo per il risultato, soprattutto per la gestione della società e del mercato da parte del presidente Lotito alla luce anche delle recenti dichiarazioni in occasione della conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti.

Lo hanno fatto commentando l’ultimo post pubblicato dalla società tramite i profili ufficiali mandando, per l'ennesima volta, messaggi al patron biancoceleste. “Se qualcuno non ci salva questo ci farà sparire”, “Guardiamo il lato positivo, per una volta abbiamo chiuso in 11!” ha scritto un utente con sarcasmo riferendosi alle decisioni di Fabbri, “Basta, sono stanco. Mi avete fatto passare la voglia, io amo e sono tifoso della LAZIO non della lotitese. Per me stasera è finito tutto”, “Piuttosto che questo preferisco ripartire dalla B”, “Mister dimostraci amore: umiliali e poi dai le dimissioni”.

