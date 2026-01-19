Lazio-Como, la Nord omaggia Re Cecconi: il testo dello striscione - FOTO
19.01.2026 20:40 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Nel pre-gara di Lazio-Como, a pochi minuti dal fischio d'inizio, è stato omaggiato Luciano Re Cecconi, storico calciatore biancoceleste nonché vincitore del primo Scudetto scomparso il 18 gennaio di quarantanove anni fa. Prima il messaggio mostrato sul maxi-schermo dell'Olimpico, poi l'emozionante striscione della Curva Nord. "Dei nonni il ricordo più bello, Angelo Biondo per sempre", il messaggio scelto. Applausi dei presenti e un ricordo che rimane vivo nonostante il trascorrere del tempo.
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.