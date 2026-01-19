Lazio - Como, cori d'amore per Sarri: lui reagisce così
19.01.2026 21:25 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Momenti di nervosismo in campo dopo che al 39' minuto la Lazio è già sotto di due gol contro il Como. Dopo il rigore sbagliato da Nico Paz la squadra biancoceleste è ripartita col suo palleggio e spunti offensivi interessanti.
Dalla Curva Nord, i tifosi hanno intonato dei cori d'amore per Maurizio Sarri che ha deciso di aspettare che l'azione terminasse per poi ringraziare i supporters per il loro continuo sostegno. Mano sul cuore e braccio che saluta la tifoseria. Indissolubile il legame che lo lega alla Lazio.