Lazio, Sarri ne perde un altro: giallo per Cataldi, salterà il Lecce
Ennesima tegola per la Lazio. Infortuni, assenze e squalifiche non accennano a fermarsi, i biancocelesti perdono pezzi per strada partita dopo partita. Questa volta è il turno di Danilo Cataldi.
Il numero trentadue biancoceleste è caduto nel tranello ed è stato ammonito da Fabbri: era diffidato e sarà quindi costretto a saltare la trasferta di Lecce.
Maurizio Sarri perde il suo regista titolare, in attesa che Nicolò Rovella torni a pieno regime. L'ex Monza è disponibile, ma non è ancora pronto per prendersi il centrocampo della Lazio sulle spalle, almeno non per una partita intera. Una brutta perdita per la Lazio, che adesso ha veramente il centrocampo ridotto all'osso.
