19.01.2026 20:32 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Lazio - Como, Gigot all'Olimpico per assistere al match - VIDEO

Si avvicina il calcio d'inizio della sfida tra Lazio e Como, valida per la ventunesima giornata di Serie A. Gara delicata per i biancocelesti, in palio ci sono punti preziosi per avvicinarsi alla zona Europa

All'Olimpico per assistere al match c'è anche Samuel Gigot. Il francese è finito ai margini per infortunio, non rientra più nei piani del tecnico ed è uno dei nomi presenti nella lista dei partenti. Nonostante questo, ha deciso di seguire la squadra per sostenerla dagli spalti. 

