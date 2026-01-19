Lazio, rigore per il Como e la Nord esulta: la provocazione
La Lazio è ancora viva. Dopo essere passata sul doppio svantaggio la squadra allenata da Sarri evita il 3-0 grazie a una super parata di Provedel che nega a Nico Paz la doppietta.
L'assegnazione del calcio di rigore da parte di Fabbri ha, tra l'altro scatenato l'ilarità della Curva Nord. Dopo la revisione al Var i tifosi della Lazio, ormai "abituati" a decisioni sempre contro da parte dei direttori di gara, hanno iniziato a intonare "Rigore, rigore!" e all'ufficialità del penalty in favore del Como hanno esultato come un gol.
Un'ironia che non nasce certo da questo calcio di rigore, ineccepibile, ma da tutte le decisioni sbagliate di queste ultime gare. Proprio all'inizio del match, tra l'altro, i tifosi biancocelesti hanno contestato l'AIA.
