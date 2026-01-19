Lazio - Como, squadra a colloquio con Fabbri nel tunnel: cos'è successo
Primo tempo non esente da polemiche quello di Lazio-Como. Non tanto il rigore concesso da Fabbri per il fallo di Taylor su Caqueret, poi sbagliato da Nico Paz, ma tante scelte fatte dal direttore di gara, che hanno portato del nervosismo in campo. Tra i più indoddisfatti dall'arbitraggio, Danilo Cataldi, che dovrà scontare il turno di squalfica dopo aver rimediato l'ammonizione.
Prima dell'inizio del secondo tempo, tanti biancocelesti - Sarri compreso - hanno avuto un lungo colloquio con Fabbri direttamete nel tunnel che conduce agli spogliatoi. Romagnoli, Cataldi, Cancellieri e Provedel in prima fila. Le telecamere hanno ripreso il momento.
Non solamente l'incontro con l'arbitro, ma anche un'altra piccola curiosità: il tanto anticipo con cui la Lazio si è diretta verso il campo. Segnale - speriamo - di una certa determinazione nel voler riprendere la partitia.