Provedel neutralizza Nico Paz: è il primo rigore parato con la Lazio in Serie A
Ivan Provedel evita un rotondo ed eccessivo 0-3 al 35' del primo tempo. Sul tentativo di Caqueret, il neo-acquisto Taylor interviene in ritardo e colpisce con colpevole ritardo l'avversario. L'olandese non prende mai la palla, il Var non può far altro che richiamare Fabbri all'OFR per fischiare un calcio di rigore in favore del Como.
Nico Paz vuole la doppietta, ma Provedel gliela nega: il rigore parato dal portiere biancoceleste tiene in vita la Lazio. È anche il suo primo tiro dal dischetto neutralizzato in campionato con la maglia della Lazio.
L'unica volta che ci era riuscito era in Europa League, nella disfatta in Norvegia contro il Midtjylland, gara in cui si è messo in mostra Gustav isaksen. Peccato che in quell'occasione, sulla respinta, l'avversario ha ribattutto il pallone in rete rendendo vano il salvataggio dell'estremo difensore.