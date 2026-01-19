Lazio, Provedel a Dazn: "Hanno fatto tutto loro. Mercato? Non ci compete"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Ivan Provedel ha analizzato la brutta sconfitta di questa sera contro il Como. Ecco le parole del portiere biancoceleste, che ha parato il rigore a Nico Paz concesso dall'arbitro per il fallo di Taylor su Caqueret:

"Sconfitta brutta, a parte qualche minuto dopo il rigore, dove c’è stata un po’ una scossa, poi non siamo riusciti a incidere sulla gara, hanno fatto praticamente tutto loro. È un peccato.

Colloquio con i tifosi? Penso sia normale che l’ambiente sia deluso, per la classifica e per la partita di oggi. Sono rammaricato per questo. Bisogna lavorare, lavorare forte, sicuramente fare molto meglio e prendere più punti possibili.

Voci di mercato? Noi siamo professionisti, dobbiamo pensare solo al campo, a fare bene il nostro lavoro. Quello che riguarda il mercato non ci deve competere. Dobbiamo fare meglio, molto meglio.

Morale dello spogliatoio? Dopo una partita come oggi, se guardi la partita e la classifica, puoi pensare che ci sia poco da fare. In realtà non è così, dobbiamo pensare giorno per giorno a far bene, a crescere, a vincere. Poi a fine anno si tireranno le somme. Dobbiamo far meglio, stare con la testa alta, credo che sia l’unico modo per ottenere qualcosa".