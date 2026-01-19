MOVIOLA | Lazio-Como: Fabbri troppo fiscale, ma non con Nico Paz
Brutta battuta d'arresto per la Lazio che, contro il Como, subisce ben tre gol. Una brutta serata per i biancocelesti, redici dalla vittoria contro il Verona nell'ultimo turno. A dirigere il match l'arbitro Fabbri, richiamato dal Var in occasione del fallo di Taylor su Caqueret in area, che ha poi portato alla concessione del calcio di rigore, sbagliato da Nico Paz.
Nessun errore grossolano da parte del fischietto emilano, che però si è dimostrato a più riprese troppo fiscale nei confronti dei biancocelesti. Un modus operandi che non ha fatto altro che innervosire ulteriormente la partita. Avrebbe meritato il cartellino giallo la trattenuta reiterata di Nico Paz su Belahyane, e pesa tanto l'ammonizione rimediata da Cataldi per proteste, che non gli consentirà di essere della partita contro il Lecce, poiché già diffidato. Sanzionati anche Zaccagni, Romagnoli e Pellegrini.
Vediamo nel dettaglio tutti gli episodi controversi nella nostra moviola, molto più ricca nel primo piuttosto che nel secondo tempo di Lazio-Como:
PRIMO TEMPO
2' Nulla da segnalare sull'azione che porta Baturina a siglare il gol del vantaggio del Como dopo soli due minuti.
10' Pestone di Nico Paz su Gila, che l'arbitro punisce solamente col calcio di punizione, evitando di estrarre il primo cartellino del match.
12' Entrata decisa quella di Diego Carlos su Ratkov: giusto il calcio di punizione in favore dei biancocelesti.
20' Il primo ammonito della gara è Mattia Zaccagni, autore di un intervento in ritardo su Smolcic. Inevitabile il cartellino giallo per l'esterno, che poi si spiega con Fabbri.
22' A parti inverite, Smolcic in ritardo su Zaccagni e anche qui il giusto cartellino giallo estratto dal direttore di gara.
30' Taylor fa fallo su Caqueret in area di rigore: check in progress e calcio di rigore per il Como. Dalle immagini si vede che entrambi vanno sulla palla, Caqueret anticipa Taylor che invece di calciare colpisce la gamba dell'avversario. In questo caso, è giusta la decisione di concedere il tiro dagli 11 metri.
36' Trattenuta reiterata di Nico Paz ai danni di Belahyane, che poi perde la pazienza e accende un parapiglia in mezzo al campo. Qui l'arbitro Fabbri avrebbe dovuto ammonire l'argentino.
42' A una manciata di minuti dal duplice fischio arriva l'ammonizione anche per Romagnoli.
44' Ammonito anche Cataldi per proteste: era diffidato, dovrà scontare il turno di squalifica nella prossima partita, che sarà Lecce-Lazio.
SECONDO TEMPO
57' Giusto il cartellino giallo per Pellegrini, autore del fallo netto su Baturina, che finisce a terra.
89' Valle viene ammonito per aver reagito dopo un contrasto di gioco con Rovella.