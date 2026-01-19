Lazio, Sarri e l'obiettivo Europa: "Un miraggio". Il retroscena

19.01.2026 di Elena Bravetti
Lazio, Sarri e l'obiettivo Europa: "Un miraggio". Il retroscena
Nel corso della conferenza stampa al termine di Lazio-Como, a Sarri è stato chiesto anche di chiarire gli obiettivi della squadra. La domanda arriva in virtù delle parole di Lotito sulla possibilità della squadra di centrare l'Europa, mentre l'allenatore ha sempre parlato della necessità di costruire, andando  a far crescere 7-8 giocatori su cui basare la Lazio del futuro.

Ecco la risposta data dal tecnico, che rivela anche un retroscena che risale all'inizio della stagione e al confronto tra allenatore e società sul tema: "Lotito ha detto che l'obiettivo è l'Europa? Parlava di un obiettivo pluriennale, con me questo non l'ha detto. In questa stagione abbiamo sempre detto tutti in maniera coerente che l'Europa era un miraggio e che l'obiettivo è costruire".

