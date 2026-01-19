Lazio, Sarri a Dazn: "Siamo in emergenza come al solito. Su Ratkov..."
19.01.2026 20:30 di Christian Gugliotta
A pochi minuti dall'inizio della sfida tra Lazio e Como, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni: “Ratkov è un ragazzo disponibile, chiaramente si deve ancora inserire completamente. Va dentro e vediamo a che punto siamo”.
“Emergenza? A centrocampo in panchina abbiamo un ragazzo della Primavera e Dele-Bashiru è tornato ora dalla Coppa d’Africa. Come al solito siamo in piena emergenza.
“L’ultima settimana? Io l’ho vissuta bene. Non c’è niente di nuovo sotto il cielo laziale. Ascolti un’intervista di due anni e mezzo fa ad Auronzo di Cadore, sono le stesse parole”.