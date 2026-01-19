CLASSIFICA - La Lazio rimane a 28: niente sorpasso al Bologna
19.01.2026 23:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Niente sorpasso al Bologna. La Lazio avrebbe potuto sfruttare la sconfitta del Bologna contro la Fiorentina per superare i rossoblù in classifica. Al contrario, perdendo contro il Como i biancocelesti sono rimasti a quota 28, due punti in meno rispetto alla formazione di Italiano.
A +4 l'Atalanta, che non è andata oltre il pareggio contro il Pisa. Insomma, un'occasione sprecata per la squadra di Sarri che, con tre punti, avrebbe potuto superare il Bologna e avvicinarsi pericolosamente alla Dea.
La disfatta dell'Udinese contro l'Inter, guardando indietro, consente alla Lazio di mantenere comunque due punti di distanza dai bianconeri, i più vicini in classifica. Stesso discorso per il Sassuolo, che non ha fatto risultato contro il Napoli.
