Lazio, Sarri contro le difficoltà: "Niente alibi! Andiamo oltre e..."
20.01.2026 00:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Continua l'emergenza della Lazio. Tra mercato, infortuni e squalifiche, Sarri continua a essere in difficoltà nel preparare le partite, a partire dalla sconfitta contro il Como.
Dopo la gara, il tecnico biancoceleste è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue parole: "Mercato, squalifiche e infortuni... Sono tutte difficoltà che non ci facilitano il compito. Bisogna trovare anche la forza per andare oltre, se no tutto diventa alibi".
"Bisogna andare a letto incazzati questa notte e da domani trovare il vigore per fare una partita ben diversa. Abbiamo duemila difficoltà, quella aggiuntiva è di non far diventare tutto un alibi. Andiamo oltre e torniamo a essere una squadra più pulita mentalmente come qualche tempo fa".
