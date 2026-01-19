Lazio, Briga è una furia sui social: "Una fine vergognosa, la colpa..."
19.01.2026 22:57 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
La Lazio perde malamente contro il Como all'Olimpico, una sconfitta pesantissima e non solo per la classifica. Al triplice fischio, via social, Briga ha sfogato tutta la sua rabbia nei confronti della società. Queste le parole: "Contro i tifosi. Contro le istituzioni calcistiche. Persino contro il proprio allenatore La colpa di questa fine vergognosa che stiamo facendo è solo di Claudio Lotito Libera La Lazio".
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.