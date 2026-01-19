Lazio - Como, le formazioni ufficiali: Sarri punta su Ratkov
LE FORMAZIONI UFFICIALI
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Lazzari, Hysaj, Nuno Tavares, Rovella, Dele-Bashiru, Isaksen, Pedro, Noslin. All.: Sarri.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Caqueret, Perrone; Nico Paz, Da Cunha, Rodriguez; Baturina. All.: Fabregas.
