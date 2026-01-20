Bournemouth, Toth si presenta: "Qui è fantastico, mi hanno convinto subito"

Alex Toth è un nuovo giocatore del Bournemouth. Il centrocampista classe 2005, che ha lasciato il Ferencvaros in Ungheria, si è presentato rilasciando le sue prime dichiarazioni ai microfoni del club inglese. Di seguito le sue parole.

"È fantastico far parte di questo club e sono entusiasta di poter raggiungere grandi obiettivi. Quando ho saputo per la prima volta dell’interesse del Bournemouth, ero felice ed emozionato perché è un grande club della Premier League, il miglior campionato del mondo e il più competitivo".

"L’intero club, tutta la struttura, è fantastica. Parlare con i dirigenti mi ha convinto subito, perché sono persone eccezionali. Non vedo l’ora di ottenere grandi risultati e raggiungere traguardi importanti con questa squadra".