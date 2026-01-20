Lazio - Como, Provedel unica luce in un buio fitto: le sue pagelle
20.01.2026 09:45 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
RASSEGNA STAMPA - Sì, ha subito tre gol, ma la sufficienza piena a Ivan Provedel nella gara contro il Como non può togliergliela nessuno. Nel secondo tempo compie un autentico miracolo evitando l'imbarcata e con il rigore parato sul 2-0, nel primo tempo, ha cercato di impedire che la partita prendesse una bruttissima piega - poi inevitabile - già dalla prima frazione di gioco. Si tratta del secondo rigore parato in Serie A, il primo fu contro il Lecce quando giocava nello Spezia. Di seguito le pagelle:
Corriere dello Sport: 7
Messaggero: 6.5
Gazzetta dello Sport: 6.5
Chiara Scatena
